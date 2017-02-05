SON DAKİKAGENELKURMAY AZ ÖNCE AÇIKLADI: ÇOK AĞIR DARBE VURULDU
YEREL HABERLER
Bilecik Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SİVİL POLİS SÜRÜCÜYE 3 CEZA BİRDEN KESTİ

Sivil polis sürücüye 3 ceza birden kesti

Şehirlerarası otobüslerde başlatılan "sivil polis" uygulamasının ilk kurbanı, yolda sigara içen, emniyet kemerini takmayan ve cep telefonuyla konuşan şoför oldu..

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte Ankara'dan Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen polis memuru, otobüs sürücüsünün üç kural ihlalini belirleyerek 299 lira ceza keserken, bunlardan birinin sigara olması "Pes" dedirttirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı. Bu uygulama kapsamında Ankara AŞTİ'den Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Denetleme Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Ercüment Çevrim, güzergah üzerinde trafikte yaşanan ihlalleri değerlendirerek üç hususta şoför Hüseyin Çavaş'a ceza kesti. Çavaş'a kesilen cezalardan biri pes dedirten cinsten olurken sürücü neye uğradığını şaşırdı. Çavaş'a yolculuk esnasında sigara içmesinden 109 lira, emniyet kemeri takmamasından 95 lira, yolculuk sırasında cep telefonu ile konuşmaktan 95 lira olmak üzere toplam 299 lira ceza kesildi.

İHA
536
Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?
Ak Partili isimden Acun'a ağır eleştiriAk Partili isimden Acun'a ağır eleştiri
Cinsel organ ameliyatı şoka soktuCinsel organ ameliyatı şoka soktu
Nilhan Osmanoğlu'na kötü haberNilhan Osmanoğlu'na kötü haber
Seda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurduSeda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurdu
Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminatÜzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
Kalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttıKalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttı
FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !
Ankara'da sıcak saatler! Gözaltılar varAnkara'da sıcak saatler! Gözaltılar var
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS