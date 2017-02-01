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SİVİL TRAFİK POLİSLERİ İŞ BAŞINDA

Sivil trafik polisleri iş başında

Emniyet'in 81 ilde başlattığı yeni uygulamayla sivil polisler toplu taşıma araçları ve yolcu otobüslerinde görev yapıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından kontroller yapılıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir sivil trafik polisi, şehir içi belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari minibüs ve taksilerde gün boyunca seyahat etti. Önceden belirlenen güzergah boyunca yolcu olarak bu araçlarda seyahat eden polis, bu sürede sürücüyü denetleyerek, kural ihlallerinde bulunan sürücülere cezai müeyyide uygularken, kurallara riayet eden sürücülere de teşekkür etti.

Emniyet yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için bu tarz uygulamalara düzenli bir şekilde belirli aralıklarla devam edeceğiz" denildi.

Öte yandan, sivil trafik polisinin yaptığı denetimlerde, adli makamlarca aranan bir araç sürücüsü de gözaltına alındı.

Sivil trafik polisleri iş başında

İHA
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