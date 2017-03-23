Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var

Irak'ın Musul kentinde savaş uçakları bombardıman yaptı. İddiaya göre, 200'den fazla kişinin hayatını kaybetti

Rudaw'ın haberine göre, Musul'un El Cedide Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Saldırının dün gerçekleştirildiği aktarılırken, bir evin bodrum katında saklanan 130 kişinin hayatını kaybettiği, aynı mahallede 2 evin hedef alınması sonucu da 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgeye gelen sivil savunma güçlerinin enkaz altında kalan cesetleri çıkardığı kaydedildi.