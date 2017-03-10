Siz insan mısınız ?

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Macaristan'ın Sırbistan sınırında, sığınmacıların üzerine vahşi köpekleri saldığı ortaya çıktı.

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Avrupa Birliği ülkelerinden Macaristan'da mültecilere uygulanan zulüm devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği, Macaristan'ın sığınmacılara gösterdiği kötü muameleye tepki gösterdi.

Macaristan, 175 km. boyunca demir tellerle kapattığı Sırbistan sınırında, sığınmacılara uyguladığı sert politikalarla yine eleştirilere hedef oldu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği (MSF), Macaristan sınır polisinin, sığınmacılara kötü muamele ettiği uyarısında bulundu.

Balkan göç yolunun resmi olarak kapanmasının birinci yılı dolayısıyla açıklama yapan MSF Belgrad temsilcisi Dr. Momcilo Djurdjevic, sığınmacılara uygulanan polis şiddetini, “Fiziksel şiddete maruz kalan sığınmacılardan çok sayıda şikayet aldık. Çok sayıda yanık, darbe, morluk izleri ve köpek ısırıkları ile karşılaşıyoruz” sözleriyle açıkladı.

Macaristan Hükumeti ayrıca Avrupa Birliği’nden gelen itirazlara rağmen, geçtiğimiz Salı günü Meclis’ten yeni bir yasa geçirdi. Yasayla, kadın ve çocuklar da dahil, tüm sığınmacıların statüleri ile ilgili karar verilene kadar nakliye konteynerlarından oluşturulan bir kampta tutuklanmaları öngörülüyor.

Macaristan, iş makinaların inşaat için çalışmaya başladığı yeni kampın tamamlanmasının ardından, ülkedeki diğer tüm kampları kapatmayı planlıyor.

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