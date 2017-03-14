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SİZ MİSİNİZ AVUKATLARI DÖVEN !

Siz misiniz avukatları döven !

İzmir Konak'ta, deprem açısından riskli olan otoparka giden avukatlar darp edildi. Olayın ardından otopark mühürlenirken, 3 kişi hakkında 5'er yıla kadar hapis istendi.

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İzmir’in Konak ilçesinde, deprem açısından riskli olan ve otopark olarak kullanılan işyerine tespit için giden avukatlar Mehmet Sürücü ve Uğur Karadağ, iddiaya göre işletmeci ve çalışanı tarafından darp edildi. Yapılan hukuki girişimlerin ardından otopark mühürlendi. Avukatları darp ettikleri iddia edilen üç kişi hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava ise henüz sonuçlanmadı.

İzmir’in tanınmış ceza avukatları Mehmet Sürücü ve Uğur Karadağ geçen 25 Ağustos’ta, deprem açısından riskli olduğu belirtilen, Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti müvekkillerine ait işyerine iki polis ve yapı denetim firması yetkilisi ile karot testi yaptırmaya gitti. İddiaya göre binayı otopark olarak işleten kiracılar U.Ç., babası N.Ç. ve K.G. ile çalışanları, bu işleme izin vermeyip, iki avukatı bürodan yaka paça dışarı atıp, tartakladı. Karakola giden iki avukat, darp edildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Ayrıca avukatlar Mehmet Sürücü ve Uğur Karadağ, mahkemeden binanın boşaltılması yönünde karar aldı. Konak Belediyesi tarafından, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bugüne kadar defalarca mühürlenen ve kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bina, sonunda tahliye edildi. 

İki avukat geçen cuma günü erken saatte, çevik kuvvet, asayiş, karakol polisleri ve zabıta görevlileri ile otoparkın bulunduğu alana gitti. Karşılarında onlarca polisi gören otopark işletmecileri ve çalışanları, binayı boşalttı. Binanın boşaltılmasının ardından, etrafı sac levhalarla kaplandı. 

Avukat Uğur Karadağ ve Mehmet Sürücü bina önünde ellerindeki ’Tahliye Davaları’ isimli hukuk kitabıyla poz verdi. Avukat Karadağ, "Kanun kuvveti kaba kuvvete üstün geldi. Kaç yıldır binayı boşaltmaları için uğraştık. Mahkeme kararı olmasına rağmen bir türlü tahliye etmiyorlardı. Sabah erken saatte çok sayıda polis ve zabıta ile otoparka gelindi. İçeride abonelere ait olan araçlar çıkartıldı. Ardından da, işgalci durumundaki kişiler polis marifetiyle dışarı alındı. Desteklerini esirgemeyen emniyet ve zabıta görevlilerine teşekkür ederim. Kanun her zaman güçlüdür" dedi.
Avukat Mehmet Sürücü ve Uğur Karadağ’ı darp ve hakaret ettikleri gerekçesiyle 5’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen sanıkların yargılandıkları dava ise henüz sonuçlanmadı.

DHA
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