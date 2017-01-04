Skandal cenazede ortaya çıktı

Adana'da hayatını kaybeden avukat Aydın Gültekin'in ailesine, hastane morgundaki bir kadına ait cenaze teslim edildi. Adana Adliyesi'nde yanlış cenazeye tören düzenlenirken, cenazelerin karıştığı gasilhanede ortaya çıktı.

Kentin tanınmış avukatlarından Adana Barosu Üyesi Aydın Gültekin (87), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 30 Aralık 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

Avukat Gültekin için dün Baro Başkanı Veli Küçük, hakim, savcı ve avukatların katılımıyla Adana Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Gültekin'in fotoğrafı tabutun kenarında yer alırken, cübbesi ise tabutun üzerine örtüldü. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve Gültekin'in özgeçmişi okundu. Törende hazır bulunan avukatın ailesi de gözyaşı döktü.

Adana Adliyesi'ndeki törenin ardından, hastaneden gelen bir telefonla Aydın Gültekin'in ailesi şok oldu.

Özel Adana Hastanesi Morgu'nda cenazelerin karıştırıldığı ve yanlışlıkla ismi bilinmeyen bir kadına ait cenazenin alınarak tören yapıldığı ortaya çıktı. Karışıklığı, kadına ait cenazenin sahiplerinin gasilhanede fark ettiği bildirildi.

Hastane yönetimi: "Biz cenazeleri bilmeyiz"

Özel Adana Hastanesi Genel Müdürü Şule Özülkü, karışıklığın sorumlusunun hastane olmadığını savunarak, "Karışıklığın bizimle bir alakası yok. Cenazeleri biz bilmiyoruz, tanımayız. Cenaze sahipleri cenazelerini teslim alırken bakıp alıyorlar. Bakmışlar ve "bizim" demişler" ifadelerini kullandı.

Gültekin'in yakını: "Ölüye saygınız olsun bari"

Aydın Gültekin'in yakınları ise yıkama aşamasına gelene kadar cenazeye kimsenin bakmadığını, karışıklığın sorumlusunun kendilerinin olmadığını öne sürdü. Gültekin'in başka bir yakını ise sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla olaya tepki gösterdi:

"Vefat eden bir yakınımızın naaşı yerine, başka bir naaş verilmiş. Adana Adliyesi'nde yapılan tören, diğer naaşa yapılmış oldu; neyse ki gasilhanede olayı diğer aile fark etmiş. Ölüye karşı saygınız olsun bari."