Skandal Fransız belgeseli ! Erdoğan’ı diktatör yaptılar

Aydın Özdalga yazıyor…

Fransa’nın Cannes kentinde, her yıl 2 kez, Ekim ve Nisan ayında bir fuar düzenlenir; MİPCOM

Bu fuara dünyanın tüm TV program yapımcıları katılır, ellerindeki TV programlarını dünya TV’lerine satar. Dünyanın tüm TV şirketlerinin dış alım müdürleri de buraya gelir ve yüksek rating yapacağına inandıkları programları satın alırlar.

Bu fuarın en önemli alıcı ülkelerinden biri de Türkiye’dir. Bizim TV yöneticileri, 3 gün içinde milyonlarca dolarlık alım yapar.,

MİPCOM’un bahar fuarı, bu sabah Cannes’da görkemli “Cannes Palace”da başladı. Binlerce TV yöneticisi şu anda fuarda gezip, program avı yapıyor.

Ancak bu stantlardan biri en geç yarın Türkiye’nin gündemine oturacak. Sizler, haber3.com okuru olmanın ayrıcalığı ile, bu haberi ilk öğrenen oluyorsunuz.

Önce, “ Booth P.1 D50 “ adresli bu standda yer alan aşağıdaki tanıtım panosuna bakın:

Panoda, sol başta, Hitler’e karşı mücadeleyi anlatan “ İki kişi Hitler’e karşı “ adlı bir belgesel var.

Hemen yanında ise milyarder bir kadının hayat hikayesini anlatan “ Dünyanın En Zengin Kadınının Sırları “ adlı belgesel var.

Ve üçüncü sırada da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam boy portresinin görsel olarak kullanıldığı bir belgeselin afişi var:,

“ Erdoğan: Mutlak Gücün Yükselişi “

Tek bölüm 52 dakikalık bu belgesel Erdoğan’ın siyasi yükselişini anlatıyor. Peki bu belgesel, objektif gözle anlatılan bir biyografi belgeseli mi, yoksa, ağır eleştirileri, hatta hakaretleri içeren ideolojik bir saldırı belgeseli mi ?

Bu konuda net bir yanıt vermek için belgeseli ya da hiç olmazsa geniş bir tanıtım videosunu izlemek lazım.

Ne yazık ki bu video bizde yok. Ama bu sabah itibari ile bu standda hazırdır. Çünkü firmalar, isteyen herkese satılan programların dosyasını sunar ve içinde muhakkak programın videosu vardır.

Anne-Fleur Delaistre & Olivier Joulie tarafından kaleme alınan bu belgeselin yönetmeni de Anne – Fleur Delaistre. 33 yaşındaki bu Fransız bayan, özellikle orta doğu ve asya ülkeleri konusunda uzman.

Madame Delaistre, bu bölgeler için çok sayıda belgeseli olan biri. Geçmişte yaptığı belgesellerden biri de, “ Türkiye: Mustafa Kemal’in Mirası “

Diziyi pazarlayan ise Francetv adlı, büyük bir fransız televizyon şirketi. Francetv, çok sayıda kanalı olan bir medya şirketi.

Evet, henüz izlemedik ama, bu belgeselin içeriğini anlatan aşağıdaki yazı, belgeselin içeriği ve Erdoğan’a bakışı hakkında fikir veriyor:

“ Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'nun güçlü adamı olma ve Brüksel ile Washington için önemli bir diplomatik ortak olma yönündeki gücünü sadece birkaç yıl içinde elde etti. Aynı zamanda Türkiye'nin karmaşık yapısı içinde, ülkenin tartışmasız hükümdarı .

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Erdoğan’ı, Türkiye'yi tek başına ve süresiz olarak yönetmeye her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı bir hale getirdi.

Belgesel, bir erkek siyasetçinin dönüşüm hikayesini anlatıyor. Bir zamanların demokratik ve Avrupalı siyasetçisi, artık otokratik ve gerici devlet başkanıdır. Belgesel, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Ortadoğu'nun yeni Sultan'ı olmaya yönelik acımasız bir stratejinin uygulanmasını anlatıyor.

Belgesel, Türkiye'yi giderek Doğu ile Batı arasında yırtılan bir ülkeye dönüştüren çelişkili dinamikleri inceliyor.”

Görüldüğü gibi, tanıtım metni net bir şekilde, “ Bu, bir diktatörün hikayesidir “ mesajını veriyor. Muhtemeldir ki, belgesel bu satırlardan çok daha ağır ifadelerle, belki de hakaretlerle dolu.

Elbette kesin bir yargıya varmak için belgeseli baştan sona izlemek gerekiyor.

Peki, Türkiye’de bu belgeseli alıp da, yayınlayacak bir TV çıkar mı ?

Zor, belki Halk TV diyeceğiz ama, onlar bardak, kitap satmakla meşgul.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe ne diyecek ?

Tahminimizce, Cumhurbaşkanı bu konuyu gündeme getirip, “ Bakın, batı beni yok etmek için, nasıl iftira ediyor “ diyerek, referandumdaki anti-batı tezine dayanak yapacak..

Bekleyelim, göreceğiz.

Aydın Özdalga