Skandal güvenlik açığı !

İngiltere Başbakanı Theresa May’in geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili bir güvenlik açığı belirlendi. Öyle ki Başbakan’ın Ankara’ya gelişi sırasında terör örgütü DEAŞ fanatikleri May’in uçağını gökyüzündeyken patlatabilirdi.

ABD’nin başkenti Washington’dan Türkiye’ye gelen Theresa May’in “May Force One” olarak anılan uçağının irtifası, yönü ve hızıyla birlikte tam olarak nerede uçtuğu Flightradar24 internet sitesinde canlı olarak yayınlandı. Normal şartlar altında askeri ve diplomatik uçuşlar, uçakların havada seyredilmesini sağlayan Flightradar24 ve benzeri sitelerden takip edilemiyor.

Uzmanlar, uçakta bulunan uydu alıcı vericisinin açık bırakılmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğunu belirtti. Sistem tıpkı ABD Başkanlık uçağı Air Force One’da olduğu gibi kapalı tutulmalıydı.

Ulusal Terörle Mücadele Güvenlik Ofisi’nin eski şefi Chris Philips, söz konusu bilgilerin teröristler açısında bulunmaz fırsat olduğunu söyledi. The Sun gazetesi Theresa May’in terörö örgütü DEAŞ fanatikleri tarafından açık hedef haline gelmiş olduğunu yazdı. Philips bu bilginin kamuya açık olmasını “saçma ve sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.