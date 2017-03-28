Skandal pankartı açan örgüt belli oldu

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açılan pankartın sorumluluğunu Devrim Gençlik Bern adlı anarşist örgüt üstlendi.

İsviçre'nin Bern kentindeki Parlamento Meydanı’nda 25 Mart’ta düzenlenen "hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, başına silah dayalı şeklinde gösteren, tartışmalara neden olan pankart açılmıştı. Devrimci Gençlik Bern adlı anarşist örgüt, pankartı kendi örgütünün açtığını açıkladı.



Devrimci Gençlik Bern anarşist örgütünden açıklama geldi. Örgüt, açıklamalarını Türkçe ve Almanca yayınlayarak, pankartın ve sloganların arkasında durduklarını ifade etti. Ayrıca örgüt, hakaret ve tehditleri ardı ardına sıralayarak, mücadelenin her yolunu meşru olarak kabul ettiğini belirtti.





Öte yandan, Bern-Mitteland bölge savcılığı ise konuya ilişkin soruşturma başlattı. Ancak yapılan olaya ilişkin henüz bir gözaltı süreci yaşanmadığı öğrenildi.