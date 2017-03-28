SON DAKİKAABD'DE HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI
  • PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
  • Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması
  • İstanbul'da taksici dehşeti
  • Bakan kıdem tazminatı için yeni tarih verdi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında

SKANDAL PANKARTI AÇAN ÖRGÜT BELLİ OLDU

Skandal pankartı açan örgüt belli oldu

İsviçre'de skandal Cumhurbaşkanı pankartı açan örgüt belli oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açılan pankartın sorumluluğunu Devrim Gençlik Bern adlı anarşist örgüt üstlendi.

İsviçre'nin Bern kentindeki Parlamento Meydanı’nda 25 Mart’ta düzenlenen "hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, başına silah dayalı şeklinde gösteren, tartışmalara neden olan pankart açılmıştı. Devrimci Gençlik Bern adlı anarşist örgüt, pankartı kendi örgütünün açtığını açıkladı. 

Devrimci Gençlik Bern anarşist örgütünden açıklama geldi. Örgüt, açıklamalarını Türkçe ve Almanca yayınlayarak, pankartın ve sloganların arkasında durduklarını ifade etti. Ayrıca örgüt, hakaret ve tehditleri ardı ardına sıralayarak, mücadelenin her yolunu meşru olarak kabul ettiğini belirtti.

isvicre-deki-skandal-pankarti-o-orgut-ustlendi-8827915.jpeg

Öte yandan, Bern-Mitteland bölge savcılığı ise konuya ilişkin soruşturma başlattı. Ancak yapılan olaya ilişkin henüz bir gözaltı süreci yaşanmadığı öğrenildi.

İHA
572
-
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Yeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyorYeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor
Altay tankının motoru Ukrayna'danAltay tankının motoru Ukrayna'dan
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdiErdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
Gurtbetçi oylarında rekorGurtbetçi oylarında rekor
İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !
Oğlunu öldüren gelinini affettiOğlunu öldüren gelinini affetti
Gürcistan vatandaşlarına vize resmen kalktıGürcistan vatandaşlarına vize resmen kalktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS