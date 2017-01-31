SKANDAL PAYLAŞIM: ''KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞI İÇİN EVET''

Skandal paylaşım: ''Kılıçdaroğlu’nun başı için evet''

YSK İl Seçim Müdürü'nün sosyal medya hesabında paylaşılan “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj olay oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook hesabında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de yapılan paylaşıma, Twitter hesabında şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Malatya'dan bir vatandaş 'Kılıçdaroğlu'nun başı için' evet diyeceğini söylüyor. Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık?

"Daha acı ve vahim olanı ise; YSK Malatya İl Seçim Müdürü'nün bu paylaşımı sayfasına taşıması nefrete ortak olması."

Gürsel Dursun'un sosyal medyada Mehmet Ali Köroğlu isimli kişiden alıntılayarak yaptığı paylaşımı şu şekilde:

1-20170131110858.jpg

YSK İl Müdürü özür diledi

Gelen tepkiler üzerine Facebook hesabından bir açıklama yapan Gürsel Dursun, söz konusu paylaşımı reşit olmayan çocuğunun yaptığını, paylaşımla herhangi bir ilgisi olmadığını ifade etti. Dursun, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm vatandaşlardan özür dilediğini yazdı.

2-20170131110836.jpg

656
Yeni kimlikler izdiham yarattıYeni kimlikler izdiham yarattı
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
Cansu Taşkın'ın seksi dansı olay olduCansu Taşkın'ın seksi dansı olay oldu
Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklamasıRusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
Nazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdıNazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS