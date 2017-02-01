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SKANDAL PAYLAŞIMI YAPAN MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Skandal paylaşımı yapan müdür açığa alındı

Facebook'ta "Kılıçdaroğlu'nun başı için evet" mesajını paylaşan Malatya YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, açığa alındı.

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Facebook'taki skandal paylaşımla, gündeme gelen, Malatya YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, tepkiler üzerine bugün açığa alındı.

Sosyal medyadaki hesabındaki sayfasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı için evet" söylemiyle tepkileri üzerine çeken il müdürü, bu paylaşımın kendine ait olmadığını, 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını savunarak Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerden özür dilemişti.

Hakkında soruşturma başlatılan, YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, soruşturmanın selameti için, bu sabah YSK tarafından, açığa alındı. YSK İl Müdürü, soruşturma tamamlanıncaya kadar, görevden el çektirilmiş oldu.

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DHA
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