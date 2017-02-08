SKANDAL SÖZLER SONRASI FLAŞ KARAR !

Skandal sözler sonrası flaş karar !

Canlı yayında skandal sözlere imza atan Dr. Cihan Aksoy'un programına son verildi.

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Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le" adlı sabah programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy, canlı yayında '11 yaşındaki kızlar çıtır olur' ifadesini kullanınca büyük tepki çekmişti. Skandal sözler üzerine NTV, Aksoy programına son verme kararı aldı.

"Zahide Yetiş'le" programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy, canlı yayında seyirci sorularını yanıtladığı sırada büyük bir gaf yapmıştı.

Sunucunun "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama hocam bizim de dizlerimizden ses geliyor zaman zaman. Neden?" şeklindeki sorusuna esprili yanıt vermek isteyen doktor, büyük bir skandala imza atmıştı. Dr. Aksoy, canlı yayında "11 yaşındaki kızlar çıtır olur" ifadesini kullamıştı.

Tepki çeken bu gafın ardından Dr. Cihan Aksoy'un NTV'deki programına son verildi. Aksoy, NTV'de 'Canım Doktor' adlı programı sunuyordu.

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