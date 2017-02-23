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SKANDAL ! TERÖRİSTLERE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDÜYORLAR

Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar

Danimarka hükümetinin DEAŞ saflarına katılan vatandaşlarına işsizlik ve emekli maaşlarını 4 yıldır ödediği ortaya çıktı.

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Danimarka hükümetinin DEAŞ saflarına katılan 145 vatandaşından bazılarına işsizlik maaşı verdiği ve malulen emekli maaşlarını 4 yıldır ödediği ortaya çıktı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG bugün başlayacak Cenevre görüşmelerine davet edilmedi. PYD’nin toplantılara katılmayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklandı. Lavrov, “Suriye barış görüşmelerinin sonraki turlarında Suriyeli Kürtler de dahil olmak üzere Suriye muhalefetinin tamamının temsil edilmesi gerekiyor” görüşünü savundu.

Terör örgütü DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyona destek veren Danimarka hükümetinin terör örgütüne katılan vatandaşlarını yeterince takip etmediği gibi, bunların maaşlarını ödemeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Danimarka Çalışma Bakanı Troels Lund Poulsen, geçen yıl Danimarka basınında yer alan ‘DEAŞ’a katılan Danimarkalılar işsizlik maaşı alıyor’ yönündeki haberleri doğruladı.

145 TERÖRİSTİ BESLEDİLER

2012’den bu yana DEAŞ saflarına 145 Danimarka vatandaşının katıldığı ve bunlardan 29’unun devletin bağladığı işsizlik ve malulen emeklilik maaşlarını almayı sürdürdüğü belirlendi.

‘BÜYÜK SKANDAL’

Poulsen, “Danimarka’nın refah devleti uygulamaları için ayrılan fonların Suriye veya başka ülkelerde demokrasilerin altının oyulması için kullanılması büyük bir skandal” dedi. DEAŞ’a katılan Danimarkalıların aldığı maaşların toplamının 85 bin Euro’ya (330 bin TL) ulaştığı tahmin ediliyor. Başbakan Lars Lokke Rasmussen, teröristlere bu tür ödemelerin yapılmaması için yasal boşlukları kapatacak bir düzenleme hazırlandığını duyurdu.

Habertürk
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