Skandal tesadüf ! ABD'li Bakan Ankara'dayken...

ABD yönetimi Türkiye’nin eleştirilerine rağmen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yaptığı silah ve zırhlı araç yardımına hız kesmeden devam ediyor. ABD’den Suriye’deki YPG’ye yapılan son büyük teslimat 29 Mart Çarşamba günü gerçekleşti. İşin ilginç tarafı yapılan sevkiyat ‘dostluğumuz güçlenecek’ mesajı vermek için Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un uçağının yolda olduğu saatlerde yapıldı.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre Kuzey Irak’taki Erbil şehrine indirildiği belirtilen askeri malzemeler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) kontrol ettiği Semalka Sınır Kapısı’ndan YPG’nin hakim olduğu Suriye’deki Rojava’ya geçirildi. ABD, şimdiye kadar YPG’ye yaptığı tüm sevkiyatlar için aynı yolu kullanıyor. Erbil’e geldiği belirtilen silahlar, IKYB plakası takan TIR’ların oluşturduğu konvoyla taşındı.

ABD askerleri eskort etti

TIR’larla ağır silah, mühimmat, istihkam malzemesi, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı iş makineleri ve kamyon taşınan askeri konvoya ABD askerlerinin eskort ettiği öğrenildi. Savunma uzmanları Rakka operasyonuna hazırlık kapsamında gönderilen askeri yardımlarla YPG’nin oldukça ciddi ve sofistike bir silah ile zırhlı araç envanterine sahip olduğunu belirtiyor.

Mayına dayanıklı pusu korumalı zırhlı

Konvoyla ABD’nin gözde zırhlı personel taşıyıcısı Humvee’ler ile bölgede nadir görülen mayına dayanıklı, pusuya karşı etkin koruma sağlayan 4x4 Oshkosh M-ATV zırhlı personel taşıyıcılar da gönderildi. Zırhlı Oshkosh M-ATV, tam teçhizatlı 5 askeri personel (4+1 Nişancı) taşıyor. Yol kenarına yerleştirilen bombalara karşı içinde bulunan personeli korumak için ‘V’ şeklinde gövdeye sahip.