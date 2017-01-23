SOFRALAR ŞENLENECEK ! FİYATI DÜŞTÜ...

Sofralar şenlenecek ! Fiyatı düştü...

Kütahya'da havaların iyi olması nedeniyle tezgahlara bol balık geldi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların iyi gitmesiyle tezgahlara bol balık gelmesi sonucu birçok balığın fiyatında düşüş yaşandı.

Hisarcık'taki İlçe balık pazarında daha önce kilosu 35 TL'den satılan Çinekop 25 TL'ye, 15 TL olan hamsi 10 TL'ye, 20 TL olan istavrit 15 TL'ye, 12 TL olan palamut 10 TL'ye düştü. Balık fiyatlarının düşmesi vatandaşı tezgahlara çekerken, bu sayede vatandaşın sofrası balık gördü. Balıkçı esnaflarından Hüseyin Coşar, son günlerde havaların iyi gitmesiyle balıkçıların bol balık avlamaları sonucu birçok balığın fiyatında düşüş yaşandığını söyledi.

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