Sofralar şenlenecek ! Fiyatı düştü...

Samsun'da kilogramı 25 liraya kadar çıkan balıkların fiyatı, havaların ısınıp balıkçıların bol miktarda avlanmasıyla 5 ve 7 liraya kadar düştü.

Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması sonucu uzun süredir yüksek fiyattan satılıyordu.

Hava şartlarının düzelmesiyle tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçıların avı bereketli geçti. Bol miktarda av yapılması sonucu, tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatı da önemli oranda düştü.

Kentte balıkçılık yapan Kurtça Aydın, AA muhabirine, havaların düzelmesinin fiyatlara yansıdığını söyledi.

Hamsi ve kefalin kilogram fiyatının 25 liradan 7 liraya, mezgitin 25 liradan 5 liraya, barbunun 20 liradan 5 liraya düştüğünü bildiren Aydın, 130 liradan satılan kalkanın kilogramının ise 80 liraya gerilediğini kaydetti.

Balık bollaştıkça fiyatın daha da düşebileceğini dile getiren Aydın, "Fiyatlar hava şartlarından dolayı yüksekti. Şu an normale döndü." dedi.

- Hem balıkçının hem de vatandaşın yüzü güldü

Balıkçı Hüseyin Topaloğlu ise fiyatların düşmesinin hem kendilerini hem de vatandaşları sevindirdiğini belirtti.

Hava şartları güzel olduğu için balığın bol miktarda avlandığını vurgulayan Topaloğlu, "Geçen hafta fiyatlarının yüksek olması nedeniyle satışlar azalmıştı. Bugün fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlarımız, balıkçı tezgahlarına akın etti. Böyle olunca hem biz mutlu oluyoruz hem de vatandaşımız ucuz balık yemenin mutluluğunu yaşıyor. Umarım bir süre daha fiyatlar ucuz şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.