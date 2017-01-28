Sofuoğlu referandum için kararını açıkladı

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından video yayınlayan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından Hidayet Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çağrılarınızı aldım. Büyümekte ve güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabii ki bende evet diyorum." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu tarafından videoda görüşleri sorulan 104 yaşındaki akrabası Fatma Haznedar da kampanyaya destek verdi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlatmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve milli güreşçi Taha Akgül'ün de dahil olduğu ünlü simalar, kampanyaya destek vermişti.

Kampanya, ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.