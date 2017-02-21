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SOĞAN ÜRETİCİSİ İSYANDA !

Soğan üreticisi isyanda !

Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada olan Eskişehir'deki çiftçiler isyan etti.

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Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'deki çiftçiler, kilogramı 20 kuruşa kadar gerileyen ürünlerine alıcı bulmakta zorlanıyor.

Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'deki çiftçiler, kilogramı 20 kuruşa kadar gerileyen ürünlerine alıcı bulmakta zorlanırken, tüketiciler bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına gerileyen bu üründeki fiyat düşüşünden memnun. Kentte bu yıl 38 bin dekar alanda üretilen 150 bin ton soğandan  üreticinin elinde kalan yaklaşık 75 bin tonu halen alıcı bekliyor.

Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Odunpazarı Ziraat  Odası Başkanı Hüseyin Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kuru  soğan üretiminde ülkenin önde gelen illerinden olduğunu söyledi. Kuru soğan üreticilerinin bu yıl emeğinin karşılığını alamadığını  vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Bu yıl kalite çok iyi olmasına rağmen önceki yıllardaki fiyatları  bulamadık. Hava ısındıkça soğanlar cücüklenmeye başlayacak ve üreticinin elinde  kalacak. Şu an Eskişehir'deki üreticilerin elinde yaklaşık 75 bin ton soğan alıcı  bekliyor. Kuru soğan hem emek hem de maliyet isteyen bir ürün. Çiftçi bu yıl  umduğunu bulamadı. Şu an 20-25 kuruşa kadar düşen ürüne alıcı bulunmuyor."

Şen, plansız ekime de değinerek, "Türkiye'nin pazar ihtiyacı var.  Üretim alanımız çok fazla, bize pazar lazım. Ayrıca plansız ekim var. Geçen yıl  fiyatı yüksek olduğu için bu yıl çoğu insan kuru soğan ekti. Üretim çok, pazar az  olunca sıkıntılar yaşandı." dedi.

"BİZİM MALIMIZLA REKABET YAPIYORLAR"

Eskişehir'in kırsal Karaçay Mahallesi çiftçilerinden Ümit Erul ise 10  yıldır kuru soğan ektiğini ancak bu yıl fiyatların tatmin edici seviyede  olmadığını söyledi. Bu yıl ürünlerinin çok kaliteli olmasına rağmen elde kaldığını anlatan  Erul, "Sezon başında 40-50 kuruş arasında satılıyordu ancak şimdi fiyatlar taban  yaptı. Ayrıca kuru soğanda bu yıl istenilen seviyede ihracat olmadı. Büyük  marketler kuru soğanı rekabet aracı olarak kullanıyor. Marketlerde 50 kuruşun  altına düştü. Bizim malımızla rekabet yapıyorlar. Alıcı yok, gelen müşteriye ise  elde kalmasın diye parasını peşin almadan veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Metin Gence de ürettiği soğanların elinde kaldığını dile  getirerek, "Alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Gelen müşterileri soğanın parasını  almadan gönderiyoruz. 150 ton üretmiştim. 100 tonu elimizde kaldı. Bu yıl  masrafları çıkaramadık." diye konuştu.

FİYATTAKİ DÜŞÜŞ TÜKETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Fiyatındaki yaklaşık yüzde 50'ye varan düşüş nedeniyle üreticisini  üzen kuru soğan, Eskişehir'deki bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına  gerileyince kentteki tüketicileri sevindirdi. Bir marketten alışveriş yapan Esma Nalbant, kuru soğanı bu yıl ucuza  aldıklarını söyledi.

Ürünün önceki yıllarda fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Nalbant,  "Kuru soğan şu an markette 48 kuruşa satılıyor. Tüketici olarak biz bu  fiyatlardan memnunuz. Temennimiz diğer ürünlerin de soğan gibi ucuz olması  yönünde. İnşallah diğer ürünler de ucuzlar ve vatandaşlar bol bol alır." dedi.

İbrahim Erdoğdu ise kuru soğanın bu yıl üreticinin elinde kaldığını  anlatarak, "Tüketici olarak biz seviniyoruz ama üretici için zor bir durum. Geçen  yıl soğanı bir liradan alıyorduk. Bu yıl kilogramı 50 kuruşun altına düşmüş."  diye konuştu.

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