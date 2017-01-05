Soğuk hava geri döndü: 4-5 gün sürecek, 13 derece düşecek !

Türkiye’nin, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıklayan uzmanlar, İstanbul’da yarından itibaren 4-5 gün süreyle kar yağışının görüleceğini belirtti.

İstanbul’da sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar ineceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, “Tüm yurtta etkisini gösterecek kar yağışı 4 gün sürecek. İstanbul’da perşembe günü yağmur, Cuma günü öğle saatlerine kadar yağmur, öğleden sonra karla karışık yağmur ve akşam saatlerinde ise kar tamamen etkisini gösterecek. Özellikle cumartesi ve pazar günü tüm yurtta kar etkisini gösterecek. Yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Bununla birlikte don ve buzlanmaların da yaşanacağını tahmin ediyoruz. Soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar 15 derece kadar azalacak. İstanbul’da bugün (dün) görülen 10 derecelik sıcaklık, önümüzdeki hafta ortasına kadar sıfırın üstüne çıkamayacak” dedi.

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"13 derece birden düşecek"



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise şöyle dedi: “Kar yağışı İstanbul’da cuma gecesi başlayacak. Haftaya pazartesiye kadar devam edecek ve Salı günü şiddetini artıracak. Çarşamba günü öğle saatlerinde kar etkisini kaybedecek ama soğuk hava devam edecek. Kar 5 gün yağacak ama etkisi daha uzun sürecek. Yaklaşık bir hafta da zeminde kalacak gibi gözüküyor. İstanbul’da sıcaklıklar bir günde yaklaşık 13 derece azalacak. Sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşecek.”