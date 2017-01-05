SON DAKİKAFETÖ'DEN 24 AKADEMİSYENE GÖZALTI

SOĞUK HAVA GERİ DÖNDÜ: 4-5 GÜN SÜRECEK, 13 DERECE DÜŞECEK !

Soğuk hava geri döndü: 4-5 gün sürecek, 13 derece düşecek !

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye 4-5 günlüğüne Sibirya soğuklarını yaşatacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye’nin, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıklayan uzmanlar, İstanbul’da yarından itibaren 4-5 gün süreyle kar yağışının görüleceğini belirtti. 

İstanbul’da sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar ineceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, “Tüm yurtta etkisini gösterecek kar yağışı 4 gün sürecek. İstanbul’da perşembe günü yağmur, Cuma günü öğle saatlerine kadar yağmur, öğleden sonra karla karışık yağmur ve akşam saatlerinde ise kar tamamen etkisini gösterecek. Özellikle cumartesi ve pazar günü tüm yurtta kar etkisini gösterecek. Yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Bununla birlikte don ve buzlanmaların da yaşanacağını tahmin ediyoruz. Soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar 15 derece kadar azalacak. İstanbul’da bugün (dün) görülen 10 derecelik sıcaklık, önümüzdeki hafta ortasına kadar sıfırın üstüne çıkamayacak” dedi.  

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

"13 derece birden düşecek"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise şöyle dedi:  “Kar yağışı İstanbul’da cuma gecesi başlayacak. Haftaya pazartesiye kadar devam edecek ve Salı günü şiddetini artıracak. Çarşamba günü öğle saatlerinde kar etkisini kaybedecek ama soğuk hava devam edecek. Kar 5 gün yağacak ama etkisi daha uzun sürecek. Yaklaşık bir hafta da zeminde kalacak gibi gözüküyor. İstanbul’da sıcaklıklar bir günde yaklaşık 13 derece azalacak. Sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşecek.” 

 

Milliyet
174
Reina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdıReina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdı
Reina katliamının şifresini o gazeteci çözdüReina katliamının şifresini o gazeteci çözdü
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
''AKP içindekileri temizlesin''''AKP içindekileri temizlesin''
Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdüZorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS