Soğuk hava yurda giriş yaptı

Saat 13.00 itibarı ile İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülürken aynı saatte Edirne - 4.4 dereceye kadar düştü. İstanbul'da kar yağışının öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Soğuk hava Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışıyla birlikte kentte ölçülen sıcaklık -4.4 dereceye kadar düştü. Edirne'nin bu dereceyi gördüğü aynı saatte İstanbul'daki sıcaklık 10 dereceğinin üstünde ölçüldü. Trakya'da kuzeyli yönlerden esen rüzgarın önümüzdeki saatlerde İstanbul'da da hakim olması, sıcaklığın hızla düşmesine ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerine kadar güney yönlü rüzgarlar gözlendi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, "Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklığı beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı olunmalıdır" uyarısı yaptı.

AKOM HAT KURDU

AKOM, İstanbulluları akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı uyardı. Vatandaşlar, kış koşullarında yaşanan sorunları AKOM'un Whatsapp hattına bildirerek kısa sürede çözebilecek. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve akşamdan itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor" denildi. Vatandaşlar kış koşullarında yaşanan sorunların hemen çözülebilmesi için 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattından AKOM ile iletişime geçebilecek.

OKUL TATİL EDİLDİ

Edirne Valiliği, sabah saatlerinde etkisini gösteren tipi şeklindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulları bir gün süreyle tatil ettiğini açıkladı. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerinde yarım gün izinli sayılacağı bildirildi. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de, tipi şeklinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede kent beyaza bürünürken, kar lastiği ve zincir takmayarak tedbir almayan araçlar nedeniyle, trafikte aksamalar yaşandı. Meteorolojinin Trakya Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından Edirne’de kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

KAR TATİLİ

Edirne Valiliği'nden kar tatili ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları ve bu duruma bağlı kötü yol koşulları nedeniyle öğrencilerin evlerine ulaşımlarında sorunlar yaşandığından, İlimiz merkeze bağlı bulunan resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları ve kurumlarında 06 Ocak 2017 Cuma günü, saat 11.00'dan itibaren yarım gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. 06 Ocak 2017 tarihinde İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel yarım gün (öğleden sonra) izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

Öte yandan, Edirne Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri ana ve arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri ve kar lastiği takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı başta Kapıkule olmak üzere Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda da kar yağışının etkili olduğu ancak yol güzargahlarının kar küreme araçlarıyla karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ve TIR’ların tek şerit halinde seyir ettirildiği öğrenildi.

DHA & İHA