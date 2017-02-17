Soğuktan donarak öldü

İran üzerinden kaçak olarak Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Nasee Rahmad, donarak yaşamını yitirdi.

Göçmen kaçakçıları İran üzerinden Ağrı Dağı eteklerinden kaçak mültecileri geçirerek Aralık ilçesi getirdi. Kaçakçılar, Karasu Nehrini geçirerek getirdikleri mültecileri, minibüsle Melekli kasabası yakınlarına bırakarak ayrıldı. Bir ihbar üzerine Iğdır Cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gittiklerinde bir mültecinin cesedini bulunca, çevrede arama yapmaya başladı. Üstleri ıslak bir şekilde ölmek üzere olan 6'sı aynı aileden 11 kişiyi bulan ekipler, onları Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinde ölü bulunan Afgan uyruklu Nasee Rahmad'ın cesedi ise otopsi için Erzurum'a gönderildi. Donarak öldüğü tespit edilen Nasee Rahmad, Erzurum'da kimsesizler mezarlığına defnedildi.

İnsan kaçakçılarının 400 metre ileride bulunan jandarma ve polis kontrolünü farkederek mültecileri yolda bırakıp kaçtıklarını tahmin ediliyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler insan kaçakçılığı yapanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.