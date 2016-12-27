Şok analiz: DAEŞ'in yeni hedefi belli oldu

Musul ve Rakka operasyonlarının ardından, Ortadoğu’da hem toprak hem güç kaybetmeye başlayan IŞİD’in yeni saldırı taktikleri geliştirdiği iddia ediliyor. EUROPOL’un (Avrupa Polis Ofisi) son açıklamasında yer alan ifadelere göre, IŞİD’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da toprak kaybettiği, buna karşılık IŞİD’in, bağlantılı grup ya da tek tek bireyler tarafından yapılacak saldırılar için yeni taktikler geliştirdiğinin altı çiziliyor.

Middle East Eye Sitesin’de yer alan Tania Ildefonso Ocampos’un haberine göre ‘EUROPOL yeni bir IŞİD raporu’ yayınladı. EUROPOL’un bu ayın başlarında yayınlanan Avrupa Terörle Mücadele Merkezi raporunun raporları, cihatçıların doğrudan geri dönen yabancı savaşçılar gibi, grup liderleri tarafından yönlendirildiğine inanıyor. Raporda aynı zamanda bu liderliklerin yakın zamanda AB’de güvenli bir sığınak arayan Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı mültecilerin geleceğini tehlikeye atmaya odaklanmış saldırılar gerçekleştirebilecekleri ifade ediliyor.



IŞİD’İN DEĞİŞEN STRATEJİSİ AB İÇİN TEHDİT

Ocampos’un haberinde şu iadeler yer alıyor; “IŞİD’in ilk temel hedefi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bölgeye el koymaktı. Grubun terörizmi, Irak ve Suriye dahil güçlü olduğu Müslüman ülkelerdeki Şiiler ve diğer azınlıklara karşı saldırılarla sınırlanmıştı. Ancak, IŞİD Suriye, Irak ve Libya’da alan kaybederken daha geniş bir stratejiyi tercih etti: Grubun liderliği Batı ülkelerinde “inanmayanlara” karşı saldırı gerçekleştirmeleri için taraftarlarını teşvik ediyor. Rapora göre özellikle de ABD destekli IŞİD karşıtı koalisyona katılan ülkelere karşı… Grup, Kenya ve Bangladeş gibi diğer ülkelere karşı saldırıları da destekliyor. IŞİD geçmişte esas olarak savaş alanlarındaki askeri zaferler ya da yeni üye kayıtları hakkında takipçilerini bilgilendirmek için kendi basın kuruluşlarını kullanırdı. Ancak şimdi, bu kuruluşlar Batılılara terörist saldırıları teşvik ediyor. Grubun stratejisindeki değişim AB üyesi ülkeler ve ötesi için doğrudan bir tehdit oluşturuyor.”

DERGİ ÇIKARDI

Öte yandan IŞİD dergisi Dabiq’ten daha sonra yeni bir dergi daha çıkardı: Rumiyah. Ocampos süreci söyle özetliyor; “İki ay önce, örneğin, IŞİD, grubun daha önceki dergisi Dabiq’ten daha kısa, Rumiyah isminde yeni bir dergi yayınlamaya başladı. Yeni dergi, İngilizce ve Fransızca dahil değişik dillerde yayınlanıyor. Dergi Batılı ve düşman olarak algılanan diğerlerine karşı, basit -yine de etkili- terörist saldırıları gerçekleştirmekte IŞİD taraftarlarını lojistik olarak besliyor Rumiyah’ın geçen ayki sayısında özel konusu, bıçaklı saldırıların nasıl gerçekleştirileceği idi. Esas olarak IŞİD’in Doğu Afrikalı taraftarlarına hitap eden yazarlar başarılı bir terörist saldırı gerçekleştirmek için bıçak seçiminin nasıl olacağını açıklıyor. Bıçağın, gizlemek ve kullanmak için görece daha kolay olduğunu anlatıyor. Konu potansiyel hedeflerin nasıl seçileceğini de kapsıyor.”