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ŞOK İDDİA: HAŞDİ ŞABİ, DEAŞ’E SİLAH VERİYOR

Şok iddia: Haşdi Şabi, DEAŞ’e silah veriyor

Selahaddin Valisi Ahmet Abdullah El Ciburî, Haşbi Şabi’nin önde gelen liderlerinden birinin, Şirkat bölgesinden DEAŞ’ın kontrolü altında bulunan yerlere, silah, mühimmat ve gıda gönderdiğini doğruladı.

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El Ciburî, Haşdi Şabi’nin 51’inci tugayından, nehrin karış tarafında bulunan DEAŞ’a silah temin ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. El Ciburi bu yardımın sürekli yapıldığını, çatışmalarda güçsüz düşen DEAŞ’ın Haşdi Şabi’den aldığı silah, mühimmat ve gıda desteğiyle yeniden güçlendiğini iddia etti.

Diğer taraftan, DEAŞ kaynakları, Musul’un batısında Telafer’in güvey kesiminde bulunan El Esrac köyünde Haşdi Şabi güçlerine saldırı yaptığını ve onlardan 13 kişiyi öldürüğünü, iki arabasını yaktığını, ve silahlarını ele geçirdiğini iddia etti.

Irak güvenlik kaynakları da, DEAŞ’ın casusluk yaptığı iddiasıyla, Kerkük’te beş Iraklıyı idam ettiğini belirtti.  

İHA
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