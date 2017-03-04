Şok iddia! Musul'da kimyasal silah kullanıldı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Musul yakınlarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin kimyasal silah saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Musul'un doğusunda kimyasal silah kullanıldığı bilgisi üzerine, aşırı zehirlenmeye maruz kalmış kişilere müdahale amacıyla yerel sağlık kurumlarıyla koordineli bir şekilde acil durum planı oluşturuldu." denildi.

DSÖ'nün açıklamasında, 1 Mart Çarşamba günü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin solunum sıkıntısı, kabarcıklar ve kesecikler halinde deri dökülmesi şikayetiyle Erbil'deki bir hastaneye başvurduğu kaydedildi.

"Başım, kulağım ve boğazımda hemen yanıklar meydana geldi"

Musul'un doğu yakasında terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah saldırısına maruz kalan sivillerden Visam Arif, AA muhabirine yaşadığı anları anlattı.

Erbil kentindeki Rojava (Batı) Hastanesinde eşiyle birlikte tedavi gördüklerini kaydeden Arif, dün öğle saatlerinde kentin doğu yakasında bulunan Ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evlerinin DEAŞ'a ait füzelerin hedefi olduğunu söyledi.

Füzenin eve isabet etmesinin ardından sarı renkli bir maddenin etrafa yayıldığını anlatan Arif, "Başım, kulağım ve boğazımda hemen yanıklar meydana geldi. Eşimin ise bel kısmında yanıklar oluştu. Çocuklarımı hemen komşularımızın evine gönderdim." diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan Arif, eşi ve kız kardeşinin durumunun kötü olduğunu, vücutlarındaki yanıkların büyüyüp, kaşınmaya başladığını anlattı.

"İlk numuneler güçlü bir şekilde kimyasal silah olduğuna işaret ediyor"

Uluslararası Kızılhaç Örgütü IKBY Hastaneler Direktörü Richard Cook da geçen haftadan bu yana Musul'un doğu yakasında şimdiye kadar kimyasal silah saldırısına maruz kalan 12 sivilin olduğu bilgisini verdi.

Cook, "Hastaneye kaldırılan bazı sivillerin durumu kötü bazılarının ise iyiye doğru gidiyor." dedi.

Sivillerin maruz kaldığı kimyasal silahların içeriğine ilişkin ise Cook, "Hastalardan alınan ilk numuneler güçlü bir şekilde kimyasal silah olduğuna işaret ediyor ancak şu anda ne tür kimyasal madde olduğuna dair bilgi veremiyoruz." ifadelerini kullandı.