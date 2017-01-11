ŞOK İDDİA: PUTİN'İN ELİNDE TRUMP'IN SEKS KASEDİ Mİ VAR ?

Şok iddia: Putin'in elinde Trump'ın seks kasedi mi var ?

Amerikan istihbarat örgütlerinin hazırladığı rapor medyaya sızdı.

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ABD'nin istihbarat örgütleri CIA, NSA ve FBI, Başkan Barack Obama ve seçilmiş başkan Donald Trump'a Rusya'nın ülke seçimlerine müdahale ettiğini gösteren raporu geçen hafta sundu. Trump'a sunulan gizli belgeler ve notların bir kısmını, CNN International ortaya çıkardı. 

Habere göre, Rus gizli servisi FSB Trump hakkında şantaj yapmak için dosya tuttu, kişisel ve mali bilgilerini ele geçirdi. Söz konusu belgelerin 35 sayfa olduğunu belirten CNN, Moskova'nın hem Cumhuriyetçilerle hem de Demokratlarla ilgili ayrı ayrı dosyalar hazırladığını belirtiyor. CNN'nin haberine göre, Rusya seçimlerden önce yalnızca Demokratların bilgilerini paylaştı.

35 sayfalık belgeyi yayımlayan Buzzfeed ise, söz konusu dosya içinde Trump'ın seks kasetinin de yer aldığını belirtiyor. Habere göre birden fazla kaset var ve kayıtlardan biri Trump'ın Moskova seyahatinde kaldığı Ritz Carlton Hotel'in başkanlık suitinde elde edildi. Üç yıl önce kaydedilen kasetlerde Trump'ın hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddia ediliyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Haberlerin gündeme gelmesiyle Kremlin konuyla ilgili açıklama yaptı. Uluslararası ajansların son dakika olarak geçtiği açıklamaya göre, Moskova Trump ya da Clinton'la ilgili ellerinde herhangi bir dosya olmadığını bildiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ellerinde, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın itibarına zarar verecek bilgiler bulunmadığını söyledi.

Donald Trump, o dönem Miss Universe güzellik yarışması için Moskova'ya gitmişti.

CNN, söz konusu 35 sayfalık notlarda yer alan bilgilerin tümünün henüz doğrulanmadığını bildiriyor.

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