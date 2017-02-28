Sokak hayvanları için açlık grevindeler

Bartın şehir çöplüğünde 3 hayvan sever, sokak hayvanlarına yapılan şiddete tepki göstermek için başladıkları açlık grevinde 7 günü geride bıraktı. Hayvan severler İnkumu tepesinde bulunan şehir çöplüğünde geçtiğimiz günlerde zehirlenerek ve şiddet görerek öldürülen sokak köpeklerine dikkat çekmek için açlık grevine başlamıştı...

Bartın’ın İnkumu tepesinde bulunan şehir çöplüğünde tekerlekli barakada 7 gündür açlık grevi yapan, Uğurcan Saban (18), Ayşe Köse (46) ve Sevim Arkan (44) sokak hayvanlarına yapılan şiddet, zehirleme ve kötü muamale gibi olayların son bulması istiyor.

Hayvan hakları savunucusu Sevim Arkan artık hayvanlara şiddet uygulanmasını istemediklerini belirterek, “sokak hayvanlarına yapılan eziyet için grevdeyiz. Bu canlıların da bizimle birlikte yaşama hakları olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

“Kürekle mezarımızı da kazacağız”

Hayvanlara şiddet uygulayanlara ceza verilmesini isteyen Arkan, açıklamalarına şöyle devam etti; “Belediyeler lütfen görevlerini yapıp hayvanları kısırlaştırsınlar. Biz bu hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Her yerde şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Hayvana tacavüzden 250 lira cezayla elini kolunu sallayarak kurtuluyorlar. Bugün hayvanlara bunu yapan yarında çocuklara ve insanlara istismar yapar. Hayvana karşı yapılan şiddete ağır cezalar verilmeli. Açlık grevinde üçüncü günümüz ve ölene kadar buradayız. Birkaç gün sonra küreğimizi de aldık mezarımızı da kazacağız, herkes görsün, ölümüne gidiyoruz.” Dedi.

“Bizi buraya gömsünler”

Açlık grevine başlayanlardan Ayşe Köse ise yaptığı açıklamada, Bilecik’ten Bartın’a geldiğini belirterek şöyle konuştu; “Biz kimseyi hedef almıyoruz. Bizim hedefimiz devletin çıkarmış olduğu 5199 sayılı yasanın uygulanması. Kısırlaştırmaların gerektiği gibi yapılmasını, köpek dövüştürenlere gerekli cezaların verilmesini ve hayvanlara karşı işlenen suçların kabahatler kanunu yerine TCK’ya alınmasını istiyoruz. Bu hayvanlar derdini kime anlatsın. Vasiyetimizdir bizi buraya gömsünler. Hayvan severlere sesleniyoruz, burada biz ölürsek göl pazarındaki ve buradaki hayvanlarımızın hiç birisini bırakmasınlar ve onları sahiplendirsinler” dedi.