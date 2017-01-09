Sokak hayvanlarına mama desteği

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 3 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışında sokaktaki dostlarını unutmadı. Büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden veterinerlik ekipleri, Büyükbakkalköy Cezaevi, sahil, Narcity bölgesi ile ilçedeki parklarda 150 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca veterinerlik kliniğinde 1’i martı olmak üzere, 66 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.