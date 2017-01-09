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SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

Sokak hayvanlarına mama desteği

Maltepe Belediyesi, çetin kış şartlarında mahsur ve aç kalanlarla birlikte yaralanan hayvanlara anında müdahale etti. 3 gün boyunca 150 kilo mama dağıtım yapan ekipler, 66 kedi ve köpeğin de tedavilerini gerçekleştirdi.

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Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 3 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışında sokaktaki dostlarını unutmadı. Büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden veterinerlik ekipleri, Büyükbakkalköy Cezaevi, sahil, Narcity bölgesi ile ilçedeki parklarda 150 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca veterinerlik kliniğinde 1’i martı olmak üzere, 66 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.

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