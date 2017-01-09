Sokak hayvanlarına mama desteği

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 3 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışında sokaktaki dostlarını unutmadı. Büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden veterinerlik ekipleri, Büyükbakkalköy Cezaevi, sahil, Narcity bölgesi ile ilçedeki parklarda 150 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca veterinerlik kliniğinde 1’i martı olmak üzere, 66 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS