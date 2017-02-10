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SOKAK ORTASINDA SEVGİLİSİNİ BÖYLE ÖLDÜRDÜ

Sokak ortasında sevgilisini böyle öldürdü

Bağcılar'da 17 yaşındaki Cansu Çartı'nın öldürülmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

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Bağcılar'da börekçide çalışan Cansu Çartı, ayrıldığı sevgilisi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi M.A.K.'den bir süre önce ayrılan Cansu Çartı (17), sabah saatlerinde çalıştığı börekçiye giderek aldığı börekleri arabaya yükleyip sokağa çıktı. Bir süre önce ayrıldığı M.A.K. yanında taşıdığı pompalı tüfekle kendisini takip etti. Bir süre sonra Çartı'ya seslenen zanlı, bu sırada genç kız kaçmaya çalıştığı sırada pompalı tüfekle peş peşe ateş ederek Çartı'yı öldürdü. Kaçmaya çalışan M.A.K. de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. M.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cansu Çartı'nın cenazesi ise toprağa verildi.

Sokak ortasında sevgilisini böyle öldürdü

Öte yandan, pompalı tüfek ile vurularak öldürülen Cansu Çartı'nın babasının geçen yıldan beri cezaevinde olduğu, ailesine bakmak için börekçi dükkanında çalıştığı öğrenildi. Görgü şahitleri ise, "Cansu kızımız yerde yatıyordu, kanlar içindeydi. Tampon yaptık. Bağrışmalar oldu. Cansu iki kez can havliyle bağırdı. Dehşet bir olaydı. Her sabah dükkanı açmaya gelirdi. Arabasıyla poğaçaları alıp dükkanına götürüyordu" dedi.

Sokak ortasında sevgilisini böyle öldürdü

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pompalı tüfek ile öldürülen kızın börek arabası ile sokakta yürüdüğü görülüyor. Ardından beze sarılı silahını çıkarıp koşarak gelen eski sevgilisi pompalı silahı doğrultup kızı vuruyor. Vurulan genç kız yere düşüyor. Kıza yardım için sokakta bulunan dükkan sahiplerinin çıktığı görülüyor.

Sokak ortasında sevgilisini böyle öldürdü

Katilin sosyal medya paylaşımı cinayet habercisi oldu

Kendisinden ayrılan Cansu Çartı'yı öldüren M.A.K.'nin ise sosyal medya hesabından cinayet öncesi yaptığı paylaşımda, "Her şey üzerime geliyor. 36 seneyi göze alır gibi" diye yazdığı ortaya çıktı.

İHA
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