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ŞOKE EDEN DEAŞ İTİRAFI !

Şoke eden DEAŞ itirafı !

Avrupa'nın ünlü çimento grubu, Suriye'de DEAŞ ile işbirliği yaptığını itiraf etti.

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Avrupa'nın ünlü çimento grubu LafargeHolcim Suriye'de IŞİD'le işbirliği yaptığını itiraf etti. IŞİD, şirketin kamyonlarına serbest geçiş belgesi sağlamış.

Fransız ve İsviçreli inşaat şirketi LafargeHolcim Group, Suriye'de bulunan fabrikanın güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 ile 2014 yılları arasında Suriyeli militanlara finansman sağladığını itiraf etti.

Le Monde gazetesinin haberine göre şirket yetkilileri, gazeteye Suriyeli silahlı militanlara finansal yardımda bulunduğunu söyledi.

'KABUL EDİLEMEZ ANLAŞMALAR YAPTIK'
 
Habere göre LafargeHolcim, gazeteye, Jalabiya'da bulunan çimento fabrikasının güvenliğinni sğalamak için 'kabul edilemez anlaşmalarda' bulunduklarını ifade etti: "Şimdi bakınca, fabrikanın işlemesi için gereken koşulların sağlanması kabul edilemez olduğunu görüyoruz."

LafargeHolcim grubu, para aktarılan gruplar hakkında detay vermedi.

LE MONDE: YARDIMLAR IŞİD'E YARADI

Fransız gazete, 2010 yılında Suriye'de faaliyet göstermeye başlayan Fransız Lafarge ve İsviçreli Holcim şirketlerinin oluşturduğu grubun, ülkede çatışmaların patlak vermesiyle IŞİD militanlarının kontrolüne geçen Jalabiya bölgesinde bulunan tesisini işletebilmek için silahlı militanlara para aktardığını geçen yılın haziran ayında duyurmuştu.

Le Monde'a göre bu anlaşmalar, o dönemlerde bölgeye hakim olan IŞİD'e yaradı.

IŞİD’DEN SERBESTLİK BELGESİ
 
Habere göre şirketin kamyonları, 2013’te bölgede faaliyetlerini yürütebilmek için IŞİD militanlarının  kurduğu kontrol noktalarını geçmek zorundaydı. Bu sıkıntının ‘müzakereler sonucunda’ aşıldığı, hatta IŞİD’in şirkete geçiş serbestisi taşıyan bir belge çıkarttığı ortaya çıkmıştı. Aynı şekilde fabrika faaliyetleri için  petrol, IŞİD’in kontrol ettiği rafinerilerden alınıyordu. Şirket, IŞİD’in 2014 yılında bölgenin tamamını  işgal etmesi üzerine ülkeyi terk etti.

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