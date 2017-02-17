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ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ ! KADIN KILIĞINDA YAKALANDI

Şoke eden görüntü ! Kadın kılığında yakalandı

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist görenleri şoke etti.

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Iraklı güvenlik güçleri, kadın kılığına giren DEAŞ'lı teröristi Kerbela'ya saldırı hazırlığındayken yakaladı.

Daha önce PKK'lı ve PYD'li teröristlerde görmeye alışık olduğumuz kadın kılığına girme görüntüleri bu kez bir DEAŞ'lı teröristle karşımıza çıktı.

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KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR

Kerbela'da kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığını bildirdiği terörist, kadın kılığına girdiğinde neredeyse hiç anlaşılmıyor.

DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında oldu.

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