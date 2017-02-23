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ŞOKE EDEN İDDİA ! 2 TÜRK KOMANDOSU YUNANİSTAN'A KAÇTI

Şoke eden iddia ! 2 Türk komandosu Yunanistan'a kaçtı

Yunanistan basını, 2 Türk komandosunun Yunanistan'a kaçtığını ve sığınma talebinde bulunduğunu yazdı.

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2 Türk komandosunun Yunanistan’a kaçtığını ve siyasi sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan Ethnos gazetesi, 2 Türk komandosunun Yunanistan’a kaçtığını ve siyasi sığınma talebinde bulunduğunu yazdı.

Gelen ilk bilgilere göre Fatih Arık ve Halit Çetin isimli 2 Türk vatandaşı kaçak yollardan Meriç Nehri’nden geçtiler. 15 Şubat tarihinde Cezayirli insan tacirinin yakalanmasıyla komandoların da yakalandığı, 17 Şubat tarihinde Orestiada şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulundukları bildirildi.

Gazete bu iki şahsın Recep Tayip Erdoğan'ı öldürmeye kalkışan timden olabileceğini iddia etti.

Yunan polisinin konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

İHA
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