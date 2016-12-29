SOMA’DA DA FETÖ İZLERİ

Soma’da da FETÖ izleri

Türkiye’yi hüzne boğan facianın ardından yürütülen soruşturmada terör örgütleri FETÖ ile DHKP-C arasındaki iş birliği ortaya çıktı.

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İzmir’in Kınık ilçesinde kendilerini , ‘Somalı işçiler’ gibi gösteren örgüt mensuplarının faaliyeti, emniyet birimlerinin takibine takıldı. Maden işçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği kurarak halkı sürekli provokasyona teşvik eden terör örgütü DHKP-C üyesi 7 zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Örgütün faaliyetleri, hâlen devam eden Soma davasında da, avukatları aracılığıyla sürdürdüğü belirlendi. Bu arada, olayı soruşturan savcının da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklandığı ortaya çıktı. İddianamenin hazırlanması sürecinde Soma davasına bakan kritik isimlerin FETÖ yapılanması tarafından belirlenmesi de dikkat çekti. Madendeki kazanın ardından, olay yerinde bulunan yanıcı kutuların gizemi ise, hâlâ bir türlü çözülemedi. Madenciler bu kutuların araştırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti bu isteği hiçbir zaman kabul etmedi. Kazadan hemen önce sosyal medyada açılan ‘Diren Soma’ hesaplarının ne amaçla ve kimler tarafından oluşturulduğunun araştırılmadığını da belirten işçiler “Henüz facia yaşanmamışken, bu hesaplar kimin tarafından ve hangi amaçla kuruldu. Bu konuda mahkemeye yaptığımız başvurular nedense kabul edilmedi” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi
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