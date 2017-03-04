Somali’de son 2 günde 110 kişi açlıktan öldü

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, salı günü ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.