SÖMESTİRDE ÖDEV YOK

Sömestirde ödev yok

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci için sömestir müjdesini verdi.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sömestir tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesini istedi.

Bakan Yılmaz, illere gönderdiği genelgede, nitelikli bir eğitimin toplumun her bireyine en üst seviyede ulaştırılması amacıyla öğrencileri sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmenin bakanlığın öncelikli hedeflerinden olduğunu ifade etti.

Bu nedenle 21. yüzyıl becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen, problemlere doğru ve etkili çözümler üretebilen bireyler olmaları yönünde öğrenciler için yapılacak her türlü faaliyetin ayrı bir önem arz ettiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarına bağlıdır. Okul dışı zamanlardaki eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle köprü kurarak bir bütün oluşturması ise öncelikle velilerin öğrencilere desteği ile mümkün kılınacaktır. Bu bağlamda, kazanımların ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri, ev ödevleri veya sosyal faaliyetler yoluyla öğrencilere kazandırılması ayrı bir önem taşımaktadır.

Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır."

Bakan Yılmaz, karnelerin bir amaç değil, başarının değerlendirilmesi konusunda bir araç olduğunun öğrencilere ve velilere anlatılmasının önemine de dikkat çekti.

AA
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