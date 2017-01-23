Sömestr - Tatil geldi hoşgeldi...

Elvan Göknel Karaçay

Malumunuz geçtiğimiz Cuma günü okullarda yarı yıl tatili başladı.

Şükür ev ödevi verilmedi, harika oldu. Oh rahat - rahat gezsin çocuklar.

Bir sürü güzel etkinlik mevcut. Sinema, tiyatro, müzikal, ne ararsanız var.

Elbette her şey imkanlarla ve zamanla alakalı, seyahat planları yapanlar olabilir. Güle güle gitsinler dönsünler.

Sevgili ebeveynler sizlerden naçizane bir ricam var. Lütfen çocuklar tüm gününü bilgisayarların, akıllı telefonların başında heba etmesinler.

Eğer çalışan bir anne değilseniz, pişirin kekinizi - çöreğinizi çağırın arkadaşlarını evde oyunlar oynasınlar.

Monopoli, tabu, vb oyunları açın önlerine bırakın onları oyunla başbaşa.

Arada da iki etkinlik, bakmışsınız zaman su gibi geçmiş gitmiş.

Etkinlik demişken, imkanı olmayan etrafınızda ki çocuklara da bilet hediye etseniz, ne kadar makbule geçeceğini hayal bile edemezsiniz. Sırf onların gözlerinde göreceğiniz pırıltı için bile değer, o bileti vermek.

'Haydi bir bilet size, bir bilette yan mahallenin çocuğuna' ne dersiniz?.

Dünden beri sosyal medyada kar yağacağı haberleri geziyor, eh bir de kar yağarsa değmeyin çocukların keyfine.

İyi tatiller çocuklar...

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Minik Notlar...

-Amerika'nın yeni First Lady'si Melania Trump'ın yemin töreninde ki hali neydi öyle. Aman tanrım o ne zerafet, o ne şıklık. Ya Jackie Onassis'a selam çakan mavi kıyafetine ne demeli.

-Törende İvanka Trump'ta pek şıktı.

Keza akşam yapılan baloda da gündüzü hiç aratmadılar.

Zannediyorum bu yıl modayı Trump ailesinin kadınlarından takip edeceğiz.

-Bill Clinton Başkan Trump'ın yemin töreninde bakışlarıyla ortalığı kırdı geçti. O nasıl yavlum Mithat bakışıydı yahu.

Üstüne bir de karısına yakalandı. Eyvah eyvah diyorum :).

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BAŞKANIN KIZI...

İvanka Trump bir zamanlar magazin dünyasında fırtınalar estirirdi. Modellik yaptığı zamanlar, verdiği cesur pozlarıyla adından epey söz ettirmişti. Seçim kampanyası sırasında, babasının yanında dimdik duruşu, cesur bakışlarıyla bambaşka birisi olarak çıktı karşımıza.

Artık o fırtınalı geçmişinden eser yok. İvanka Trump evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuş, girişimci iş kadını kimliğiyle öne çıkıyor.

Eşi Jared Kushner ve kendisinin Beyaz Saray'da ofisleri var. Damat başdanışmanlık koltuğunu kapmış durumda. Baba kızının görüşlerine önem vermese otur evinde çocuklarına bak diyebilirdi. Demek ki kızına ve damadına çok güveniyor.

Kampanyalar döneminde eşit maaş dağılımı ve çocuk hakları üzerine yaptığı konuşmalarla dikkat çekmeyi başaran İvanka Trump ismine bundan böyle çok sık rastlayacağız.

Donald Trump açıklamalarda bulunduğu ilk günden beri, sıradışı bir Başkan olacağının sinyallerini vermişti. Babanın enterasan tavırları, gölgesi gibi yanında duran kızı İvanka. Bakalım Dünyayı nasıl günler bekliyor.

Hep beraber yaşayıp göreceğiz.

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Sevgili Evren bu hatamız;

sağlıkla - bereketle - neşeli söyleyeceğimiz şarkılarla - dolu dolu enerjiyle - sevgilimizle - dostlarla - ailemizle - keyifle içilen kahvelerle - mutlu uyanacağımız sabahlarla - kötü enerjilerden uzakta - içimiz huzur kaplı - lolipop tadında geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.