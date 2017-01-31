Trabzon il genelinde aralıksız olarak saatlerce devam eden kar yağışı sonucunda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, şehir merkezindeki kar kalınlığı 66 santimetreye ulaştı. Bu rakamın Trabzon şehir merkezinde 1960'dan beri ölçülen en yüksek kar kalınlığı olduğu tespit edildi. Kırsal kesimlerde bulunan mahallelerde ise kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı görüldü. Şehrin tamamı beyaz örtüye bürünürken, araç bulamayan bazı vatandaşlarda iş yerlerine yaya gitmek durumunda kaldı. Karadeniz Sahil Yolunun Rize istikametindeki yolun bir bölümünü buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılırken, Trabzon'da havayolu ulaşımı da sağlanamıyor. Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, ve Kocaeli'ne yapılması planlanan toplam 20 sefer iptal edilirken, kente diğer illerden yapılması planlanan 19 uçuş da kar nedeniyle iptal edildi. Havaalanı ekipleri tarafından uçuşların gerçekleştirilebilmesi için temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son 57 yılın en yoğun kar yağışı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Meteoroloji verilerine göre, son 57 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleştiğini söyledi. Kar yağışının bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, yoğun kar yağışı ile birlikte çığ ve heyelan tehlikelerinin ortaya çıktığını söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, "Şehrimizde son 57 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Hasta, yaşlı ve çocuklarımızın ehemmiyet gerektiren bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları büyük önem arz ediyor. Hemşehrilerimden özel araçlarını bir müddet daha kullanmamalarını rica ediyorum. Ayrıca çığ ve heyelan ihtimaline karşı, tehlike arz eden tüm alanlardan uzak durulması, bu tür alanların boşaltılması gerekmektedir. Hemşehrilerimden tüm bu konularda çok daha dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

265 iş makinesi ve 750 personel

Trabzon'da kar ile mücadelede 265 iş makinesi ve 750 personel ile çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçüoğlu, "Gerek şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde temizlik ve ana arterlerin ulaşıma açılması çalışmaları, gerekse mahallelerimize yeniden ulaşımın sağlanması noktasında çalışlarımız 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülüyor. Ana arterler ve kamusal alanları birinci önceliğimiz durumundadır. Hastası olan, mahsur kalan, afet yaşayan olduğunda, bizlere, 122'ye ulaşıldığında anında gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.