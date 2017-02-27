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SON ANKET SONUÇLARI BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDECEK

Son anket sonuçları birilerini rahatsız edecek

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, (AKAM) 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. Ankete göre "Hayır" diyenlerinin oranı yüzde 56.

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Ankete katılan AKP'li seçmenlerin yüzde 39'u referandumda 'hayır' oyu vereceğini belirtirken, CHP'li seçmenlerin yüzde 26.5'i ise "Evet" diyeceğini ifade etti. 

Söz konusu ankette katılımcılara "Selahattin Demirtaş başkanlık sistemine 'Evet' deseydi tutuklanır mıydı?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 9.7'si "Bilmiyorum" yanıtını verirken, yüzde 75'i "Hayır, tutuklanmazdı" görüşünde. 

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"Meral Akşener, MHP'nin başına geçsin" diyenlerin oranı yüzde 36.5

Katılımcıların yüzde 36.5'u "MHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusuna "Meral Akşener" yanıtını verdi. Akşener'i yüzde 24.5 oyla Sinan Oğan ve yüzde 16 oyla Ümit Özdağ takip etti. "Devlet Bahçeli MHP'nin başında kalsın" diyenlerin oranı ise yüzde 15.1.

"Meral Akşener partisi kursa oy verir misiniz?" sorusuna "Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 11.4'te kaldı. "Belki oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 37.5; "Oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 35.9. 

 

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