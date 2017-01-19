SON ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇ: ''KRİZE GİDİYORUZ''

Son araştırmadan çarpıcı sonuç: ''Krize gidiyoruz''

Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma Türkiye'nin %71'nin ekonomik krize sürüklendiğine inandığını ortaya çıkardı.

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AK Partililerin %60’ı, CHP’lilerin %91’i, MHP’lilerin %80.9’u yaşanan süreci kriz olarak tanımlıyor. Yani vatandaşların %71’i Türkiye’nin ekonomik krize sürüklendiğini düşünüyor.

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre cumhuriyet tarihinin en ağır kutuplaşma süreçlerinden birini geçiren Türkiye'de, pek çok alanda ayrışan vatandaş, son dönemde yaşanan sürecin bir ekonomik kriz olduğu konusunda hemfikir kaldı. Meclis'te devam eden yeni anayasa oylaması ile gündeme gelen başkanlık tartışmalarını ve ekonomik gidişatı yorumlayan vatandaşın %71.7'si savunduğu siyasi görüşten bağımsız olarak Türkiye'nin hızla bir ekonomik krize sürüklendiğine inanıyor. AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan vatandaşların %60'ı, CHP'lilerin %91'i, MHP'lilerin ise %80.9'u yaşanan süreci ekonomik kriz olarak tanımlarken, hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulduğunu belirtenlerin oranı ise %38.7'de kaldı.

Yani vatandaşların %61.3'ü hükümetin ekonomi politikalarını da başarısız buluyor. Pek çok alanda Türkiye'nin röntgenini çeken ve Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması'nın 2016 sonuçları, özellikle ekonomi ve siyaset alanında şaşırtıcı tespitlerle açıklandı. Araştırma, 7-16 Aralık tarihleri arasında aralarında İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Bitlis'in de yer aldığı 26 ilde bin kişi ile yapılan yüz yüze görüşmenin ardından hazırlandı. Araştırmada “Sizce Merkez Bankası yönetimi siyaset etkisinden bağımsız olmalı mı?” sorusuna ‘Evet' diyenlerin oranı ise geçen yıla göre %5 azalarak %62.4'e geriledi.

Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de gündemdeki ‘Partili Cumhurbaşkanlığı' seçimine ilişkin görüşler oldu. Buna göre, Türkiye'de sistem değişikliğini destekleyenlerle ‘taraflı' Cumhurbaşkanı isteyenlerin sayısı son bir yılda artmış durumda. Ancak, sonuçlarda başkanlık sistemine destek %43 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre ülkenin yönetim tarzı olarak üniter devlet isteyenlerin oranı geçen yıla göre %16.2 düşerek %52.7'ye geriledi. Başkanlık Sistemi'ni isteyenlerin oranı %22.1'den %32.5'e yükselirken 2016 yılında gündeme gelen Partili Cumhurbaşkanlığı'nı isteme oranı ise %10.5 oldu. Destekteki artışa rağmen, Başkanlık veya Partili Cumhurbaşkanlığı alternatiflerini destekleyenlerin toplam oranı %43 olarak tespit edildi. “Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nın siyasi konularda taraf olmasını onaylıyor musunuz?” sorusuna ise %55 “Hayır” yanıtını verdi. Bu soruya geçen yıl “Hayır” diyenlerin oranı %75.4 idi.

MHP'LİLER KARARSIZ

Bugün bir anayasa değişikliği referandumu yapılsa ‘Partili Cumhurbaşkanlığına' evet diyeceklerin oranı %34.1 olarak açıklanırken, %35.4 hayır oyu kullanacağını açıkladı. Kararsızların oranı ise %24.8 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre CHP'liler içinde referandumda evet oyu kullanacak %16.4'lük bir kesim bulunuyor. Sistem değişikliğinde kilit bir rol oynayan MHP'de ise seçmenin kafası karışık. MHP'ye oy verdiğini açıklayanların %24.5'i referandumda evet oyu kullanacağını açıklarken, %38.2'si hayır oyu kullanacağını açıkladı. MHP'de kararsızların oranı ise %30.

Sözcü
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