Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 262 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 435 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 29'u ölü, 11'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 65 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde 2 bin 403 ekipten oluşan 7 bin 378 personelin katılımıyla vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 4 bin 896 okul ve çevresinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldığı belirtildi.