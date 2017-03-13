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SON BİR HAFTADA 70 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bir haftada 70 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6-13 Mart tarihleri arasında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 238 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 361 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 19 kişi tutuklandı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 30'u ölü, 35'i sağ yakalanan, 5'i teslim olan olmak üzere toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ/PDY OPERASYONLARI KAPSAMINDA 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 22 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 34 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise bin 218 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 33'ü tutuklandı.

DHA
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