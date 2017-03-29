  • CHP'den sürpriz referandum iddiası
  • ORC'nin son referandum anketi
  • Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı
  • Erdoğan ''Hayır'' çadırında neler konuştu ?
  • FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar
YEREL HABERLER
İstanbul \ Sarıyer
Diğer İllerSitene Ekle

SON DERS: ''STRES''

Son ders: ''Stres''

Sarıyer Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nin ortaklığında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen, bilimsel konulara ilgi duyan herkesi kapsayan ‘Açık Ders’lerin son dersi “Stres”ti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dr. Elif Aysimi Duman, “Stresin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri” konulu dersi, “Stresöre karşı, kaç ya da savaş” sözüyle özetledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin anlatımı ile 17 Ocak’ta başlayan, tüm derslerde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, soru ve görüşleriyle derse katılırken, “Açık Ders”ler 28 Mart’ta yapılan  ‘Stresin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri’ konulu ders ile son buldu.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman, stresli deneyimlerin beyin ve sinir sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerini anlattı. Dr. Duman, bu etkilerin genetik faktörlerle nasıl etkileşime girdiğinden ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla ilişkisinden bahsederek, katılımcıları bilgilendirdi.

Kaç ya da Savaş

Dr. Duman, agresyon, kaygı ve stresin farklı psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden olduğunu belirterek, davranışlarımızla bu sorunları nasıl arttırıp, azalttığımızı irdeledi.

Stresin gerekli bir hormon olduğunu da vurgulayan Dr. Duman, “Stres hormonu vücudumuza girmediğinde, hayat duruyor, ölüyoruz” dedi.  Çevresel faktörlere karşı, “Kaç ya da savaş” tercihinin, biyopsikolojinin temel sorunu olduğunu anlattı. Dr. Duman, her türlü davranışımızın ardında, hem genetik, hem de çevresel faktörler olduğuna dikkat çekti.

“Açık Ders”ler, 2017’nin ilk ayında Prof. Dr. Cem Say’ın “İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları” başlıklı semineri ile başlamış, “Dil, Beyin ve Evrim” başlıklı semineriyle Doç. Dr. Mine Nakipoğlu ile devam etmişti. Üçüncü konuk, “Zaman Algısı” dersiyle Dr. İnci Ayhan,  olurken, Açık Ders”ler Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman’ın ‘Stresin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri’ konulu dersiyle son buldu.

0
-
Ankara'daki dev projede ortaklar anlaşamadıAnkara'daki dev projede ortaklar anlaşamadı
Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Melih Gökçek referandum anketini açıkladıMelih Gökçek referandum anketini açıkladı
Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!
Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’
Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar ettiSilivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti
Rus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmaliRus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmali
Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke ettiSünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS