Son ders: ''Stres''

Dr. Elif Aysimi Duman, “Stresin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri” konulu dersi, “Stresöre karşı, kaç ya da savaş” sözüyle özetledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin anlatımı ile 17 Ocak’ta başlayan, tüm derslerde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, soru ve görüşleriyle derse katılırken, “Açık Ders”ler 28 Mart’ta yapılan ‘Stresin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri’ konulu ders ile son buldu.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman, stresli deneyimlerin beyin ve sinir sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerini anlattı. Dr. Duman, bu etkilerin genetik faktörlerle nasıl etkileşime girdiğinden ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla ilişkisinden bahsederek, katılımcıları bilgilendirdi.

Kaç ya da Savaş

Dr. Duman, agresyon, kaygı ve stresin farklı psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden olduğunu belirterek, davranışlarımızla bu sorunları nasıl arttırıp, azalttığımızı irdeledi.

Stresin gerekli bir hormon olduğunu da vurgulayan Dr. Duman, “Stres hormonu vücudumuza girmediğinde, hayat duruyor, ölüyoruz” dedi. Çevresel faktörlere karşı, “Kaç ya da savaş” tercihinin, biyopsikolojinin temel sorunu olduğunu anlattı. Dr. Duman, her türlü davranışımızın ardında, hem genetik, hem de çevresel faktörler olduğuna dikkat çekti.

“Açık Ders”ler, 2017’nin ilk ayında Prof. Dr. Cem Say’ın “İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları” başlıklı semineri ile başlamış, “Dil, Beyin ve Evrim” başlıklı semineriyle Doç. Dr. Mine Nakipoğlu ile devam etmişti. Üçüncü konuk, “Zaman Algısı” dersiyle Dr. İnci Ayhan, olurken, “Açık Ders”ler Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman’ın ‘Stresin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri’ konulu dersiyle son buldu.