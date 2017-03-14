Son referandum anketinde dikkat çeken ayrıntı

ARGETUS Araştırma Şirketi, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için 3 farklı araştırmayla nabız tuttu.

İlk araştırma 02-06 Şubat'ta 26 ilde 2 bin 560 kişiyle, (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) gerçekleştirildi. İkinci araştırma, 13-18 Şubat tarihlerinde 26 ilde 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme, üçüncü araştırma ise 03-08 Mart'ta, 26 ilde, 2 bin 144 kişiyle (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) görüşülerek yapıldı. ARGETUS'un Şubat-Mart 2017 araştırmalarına göre "Hayır" cephesi zayıflarken "Evet" oyları yükseliyor. Anket sonuçlarını değerlendiren Argetus Danışmanı Erol Erdoğan'a göre "Hayır" cephesinin anayasal değişikliğe ilişkin argümanları eskidi, buna karşın "Evet" cephesi, değişimi maddeler üzerinden anlatarak seçmeni ikna edici bir dil kullanıyor. Erdoğan'a, göre ilk aylarda "Hayır" cephesi algı olarak baskın gözükürken artık şartlar "Evet" lehinde.



"EVET OYLARINDA DÜZENLİ ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR"



'Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?' sorusuna seçmenlerin verdikleri yanıtlar arasında "EVET, DESTEKLİYORUM" tercihi, %53 ile %56 aralığında değişim gösteriyor. "HAYIR, DESTEKLEMİYORUM" tercihine yönelik kanaatler ise %47 ile %44 bandında sıkışmış durumda. "HENÜZ KARAR VERMEDİM" veya "YANITSIZ" ya da "SANDIĞA GİTMEYECEĞİM" şeklinde cevap veren seçmen kitlesinin oranı, 16 Nisan yaklaştıkça azalıyor.



AK PARTİLİ VE MHP'Lİ SEÇMEN, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE İKNA OLMUŞLAR



01 Kasım 2015 tarihli milletvekili seçimindeki kanaatlere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılacak referandumdaki tercihlerin partilere göre dağılımına bakıldığında, TBMM'de grubu bulunan CHP ve HDP'li seçmenin "HAYIR" cephesinin ana gövdesini oluşturdukları görülüyor. CHP'li seçmen, %87 ile %90 aralığında "HAYIR" kanaatine sahip. HDP'li seçmenin ise %81 ile %84 aralığında "HAYIR" kanaatine sahip olduğu görülüyor. HDP'li kararsız seçmenlerin bir kısmı "EVET" tercihine yakın gözüküyor.





SAADET'İN 'SEÇMENİM HAYIR VERECEK' YALANI



Seçmenlerinin %54 ile %60 arasında hayır tercihi vereceklerini ifade eden diğer partilerin (özellikle Saadet Partisi) seçmenleri arasında yer alan ve milliyetçi-dindar-muhafazakâr kimliğe sahip kişilerin ise daha çok "EVET" tercihine yöneldikleri görülüyor.



EVET DİYEN SAYISI SEÇİM YAKLAŞTIKÇA ARTIYOR



"EVET" cephesinin ana gövdesini oluşturan AK Parti ile MHP seçmenlerinin ise seçim günü yaklaştıkça "EVET" tercihinden yana kanaatlerini beyan ettikleri görülüyor. AK Partili seçmenin %84 ile %92 aralığında "EVET" kanaatini benimsedikleri anlaşılıyor. AK Partili seçmenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sistemine karşı çıkanların azalarak %2-3'lere kadar düştüğü görülüyor.

