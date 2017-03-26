Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı

Sonar Araştırma tarafından her 2 ayda bir yapılan kamuoyu araştırmalarında Mart 2017 araştırma sonucu belli oldu.

16 Nisan referandumuna dair kamuoyu araştırması 26 ilde, 10-24 Mart tarihleri arasında ve 5.000 kişi ile gerçekleştirildi.

Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici:

Sonar Araştırma’nın Mart ayı referandum anketine göre; “Evet” oyu verecek olanlar %48,98’de kalırken, “Hayır” oyu verecek olanlar ise %51,02 ile önde gözüküyor.

KARARSIZLAR “HAYIR” EĞİLİMLİ

Sonar Araştırma A.Ş.’nin sahibi Hakan Bayrakçı, araştırmada kararsızlar ve görüşünü belirtmeyenlerin, yüz yüze anket yapılırken, ifadeleri ve tutumları incelenmiş ve bu kişilerin daha çok “Hayır” eğilimlerini söylemeye çekinen vatandaşlar olduğu saptandığını belirtti.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Araştırma 5.000 kişi ile, 10-24 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre (NUTS-2), 26 ilde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay İllerinde “Yüz yüze anket yöntemi” ile; Ağrı, Van ve Mardin “CATI” ile yapılmıştır.

Çalışma, farklı sosyo-ekonomik e sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il/ilçe/kır kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Hata Payı: 0,95 güvenlik sınırı içinde (%)+/- 1,34’tür.