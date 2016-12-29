SONAR’IN BAŞKANLIK ANKETİNDEN ''HAYIR'' ÇIKTI

SONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktı

Gezici ve MAK'ın ardından Sonar Araştırma firması da 2016 yılının son Başkanlık Sistemi anketi sonuçlarını açıkladı.

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SONAR araştırma şirketi, 1 Aralık-25 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 5 bin kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Başkanlık sistemine ilişkin referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzdeki 42.3 iken, ‘Hayır’ oyu vereceğini söylenlerin oranı yüzde 44.6 oranında. Soruyu cevapsız bırakanların oranı ise yüzde 13.1 oldu. Cevap vermeyenler dağıtılınca, Başkanlığa ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 51.3, ‘Evet’ diyenlerin oranı ise yüzde 48.7 oluyor.

İŞTE SONAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ'NİN ANKET SONUÇLARI;

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

MAK DANIŞMANLIK TARAFINDAN AÇIKLANAN ANKET SONUÇLARI

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

GEZİCİ TARAFINDAN AÇIKLANAN ANKET SONUÇLARI

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

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