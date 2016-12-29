SONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktı

SONAR araştırma şirketi, 1 Aralık-25 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 5 bin kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Başkanlık sistemine ilişkin referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzdeki 42.3 iken, ‘Hayır’ oyu vereceğini söylenlerin oranı yüzde 44.6 oranında. Soruyu cevapsız bırakanların oranı ise yüzde 13.1 oldu. Cevap vermeyenler dağıtılınca, Başkanlığa ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 51.3, ‘Evet’ diyenlerin oranı ise yüzde 48.7 oluyor.

İŞTE SONAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ'NİN ANKET SONUÇLARI;

MAK DANIŞMANLIK TARAFINDAN AÇIKLANAN ANKET SONUÇLARI

GEZİCİ TARAFINDAN AÇIKLANAN ANKET SONUÇLARI