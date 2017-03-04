Songül Karlı ile Metin Yüncü boşandı

Magazin D'nin haberine göre çiftin 5 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.
Songül Karlı ve Metin Yüncü hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmış ancak çift iddiaları kesin bir dille reddetmişti.
Mayıs 2012'de sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programının canlı yayınında Metin Yüncü ile evlenen Songül Karlı boşandı.
Magazin D'nin haberine göre çiftin 5 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.
Songül Karlı ve Metin Yüncü hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmış ancak çift iddiaları kesin bir dille reddetmişti.