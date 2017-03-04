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SONGÜL KARLI İLE METİN YÜNCÜ BOŞANDI

Songül Karlı ile Metin Yüncü boşandı

Mayıs 2012'de sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programının canlı yayınında Metin Yüncü ile evlenen Songül Karlı boşandı.

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Magazin D'nin haberine göre çiftin 5 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

Songül Karlı ve Metin Yüncü hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmış ancak çift iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

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