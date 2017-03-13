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SONGÜL KARLI'DAN KÜRTAJ İTİRAFI

Songül Karlı'dan kürtaj itirafı

Songül Karlı, katıldığı magazin programındaki açıklamalarıyla gündem oldu.

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Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programına katılan Songül Karlı, 2012 yılında sunduğu evlilik programının canlı yayınında nikah masasına oturduğu Metin Yüncü ile biten evliliği hakkında konuştu. 

"BEBEK ALDIRDIM"

"Çok fedakar bir kadınım, bu yüzden büyük bedeller ödedim. Hep başkalarını kendimden çok düşünüyorum" diyen 43 yaşındaki şarkıcı ve sunucu, Metin Yüncü’den “Hamileyim” dediğinde sevinmediği için bebek aldırdığını açıkladı.

"TRİLYONLUK ARSAM KAYIP"

Karlı, eşinin kendisini dolandırdığı iddiası hakkında, "Metin dolandırıcı olsa böyle mi yaşar?. Ancak 17 dönümlük ipotekli bir arsam kayıp. Trilyonlar değerinde. Metin 'Arsadan haberim yok' dedi, ‘Çocuğumun ölüsüne öpeyim, Sezai yaptı ben de bilmiyorum’ dedi ve ailesinin üzerine yemin etti. O arsa kimin hayatını kurtardı, kimlere o arsayla kıyaklar çekildi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"EVLİLİĞİMİZİ BİLMİYORMUŞ"

Evliliği tek celsede biten ünlü isim, "Çocuğuyla az vakit geçirdiğini iddia eden kişi keşke benim isteğimle çocuğunu görmeye gittiğini de söylese. Kendimi yırttım, 'Çocuğunu görmelisin' diye ısrarlarım üzerine çocuğunu görmeye gitti. Metin Bey'in çocuğu bizim evimize hiç gelmedi. Zaten bizim evlendiğimizi bile bilmiyormuş. Eşim evi terk ettikten sonra iki ay boyunca aramasını bekledim. Daha önce de benzer şekilde evi terk etmeleri olmuştu" ifadelerini kullandı.

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