Soru hırsızı 8 FETÖ'cü tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde, askeri lise sorularını çalan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski askerlerin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri liselerin sınav sorularını kendi güdümündeki öğrencilere veren, mülakat sırasında kendi örgüt üyelerine soruları şifreli olarak veren FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 23'ü asker, 5'i askeri okul öğrencisi, bir polis memuru, bir öğretmen ve 13 sivil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak'ta Elbistan merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 36 kişi gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 28'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.