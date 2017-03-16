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SOSYAL MEDYA CİZRELİ GENCİ KONUŞUYOR

Sosyal medya Cizreli genci konuşuyor

Cizreli gencin telefonda ''Smuler'' adlı uygulamayla yaptığı düet binlerce beğeni aldı.

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Şırnak'ın Cizre İlçesi’nde oturan ve İngiliz şarkıcı Anne Marie’nin ’Rockabye’ şarkısında, ’Smule’ adlı program ile yaptığı düet binlerce beğeni alan Mehmet Ali Şulan, "Kürtçe okuduğum parça bana ait. Ben de öyle değerlendirmek istedim, sadece şakasına öyle yaptım iş ciddiye gitti, valla hoşuma gitti. Keşke her şey müzik ile anlatılsaydı" dedi.

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği, ’Rockabye’ düetini, Cizreli Mehmet Ali Şulan da ’Smule’ uygulamasından yaptı. Marie İngilizce, Cizreli Şulan’ın, Kürtçe seslendirdiği düetle internette ve sosyal medya üzerinden binlerce beğeni aldı. Bir anda günün en çok izlenen ve konuşulan adamı haline gelen Mehmet Ali Şulan, DHA muhabirine konuştu. Şulan, bir müzik grupları olduğunu ve kafelerde müzik çaldıklarını, söz konusu telefon programına girip telefonuna yüklediğini anlattı. Şulan, şöyle konuştu:

"Orada gördüm ve ritim olarak hoşuma gitti. Ben de eşlik ettim zaten Kürtçe okuduğum parça bana ait. Ben de öyle değerlendirmek istedim. Sadece şakasına öyle yaptım, iş ciddiye gitti. Valla hoşuma gitti, çok beğendim. Keşke daha önce imkanlarımız olsaydı biz buraları daha güzel tanıtmak isteriz Cizre'miz’i. Çok sıkıntı geçirdik, çok güzel bir duygu keşke hersey müzik ile anlatılsaydı."

Mehmet Ali Şulan’ın ağabeyi Hacı Şulan ise şaka ile başlayan bir kayıt yaptıklarını ancak sonuçta güzel bir klip ortaya çıktığını anlatırken, "Kardeşimin sesi güzel, Cizre ve Şırnak bölgesinde müzik yapıyoruz. Hem çalıp hem söylüyor" dedi.

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