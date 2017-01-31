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SOSYAL MEDYA KARDA YÜZEN BU GENCİ KONUŞUYOR

Sosyal medya karda yüzen bu genci konuşuyor

Ağrı'da bir gencin soğuk havada karın içine atlayarak yüzmesi sosyal medyada ilgi görüyor.

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'Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik" notuyla sosyal medyada paylaşılan videoda adı Ali Kaya olduğu belirtilen genç bir binanın üzerine çıkıyor. Terliklerini çıkaran Kaya, daha sonra havada takla atarak karın içine atlayıp yüzmeye başlıyor. Üzerinde sadece şort bulunan ve videoyu çeken arkadaşlarının söylediği şekilde de yüzen genç, kısa süre yüzdükten sonra kardan çıkıyor.

Videoyu çekenler tarafından Ağrı merkezde kaydedildiği belirtilen görüntüler paylaşılmasının ardından sosyal medyada ilgi görüyor.

DHA
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