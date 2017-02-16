Sosyal medya kavgası cinayetle bitti

Konya'da sosyal medya üzerinden tartıştığı öğrenilen iki gençten biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kahraman(20) sosyal medya üzerinden daha önceki kız arkadaşının, erkek arkadaşı S.Y. (17) ile tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından Ahmet Kahraman arkadaşı Emre T.'yi de yanında alarak S.Y. ile görüşmek için cadde üzerine geldi. Kahraman, bu sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen S.Y. ve kardeşi Y.E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Kahraman ve arkadaşı Emre T. bıçakla yaralandı. Olay üzerine şüpheli S.Y. ve Y.E.Y olay yerinden kaçarken, bıçakla göğsünden yaralanan Ahmet Kahraman ve bacağından yaralanan Emre T. kendi imkanlarıyla Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Ağır yaralanan Ahmet Kahraman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan S.Y. ve Y.E.Y polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.Y ve Y.E.Y. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.